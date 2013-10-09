У Кабміні кажуть, що до опалення підключено вже 96,5% житлових будинків

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон).

За даними міністерства, всі лікарні, навчальні заклади й дитячі садки опалюються на всій території України, крім Вінницької, Донецької та Луганської областей, де не підключеними до тепла залишаються 28 об'єктів соціальної сфери.

На тему: В Україні до опалення підключено 90% житлових будинків - Вілкул

У Києві, станом на ранок середи, без опалення залишається майже 1,4 тис. (13%) житлових будинків. При цьому в 13 областях України житлові будинки опалюються на 100%.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул дав завдання прискорити підключення об'єктів соціальної сфери та житлових будинків до опалення у зв'язку з аномально холодною осінню.

На початку жовтня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що опалювальний сезон можна починати в усіх регіонах країни, оскільки енергоресурсів на осінньо-зимовий період заготовлено достатньо.