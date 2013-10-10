Росіянин намагався вивезти з України валюту на майже 46 млн грн (додане відео)

У Харківській області митники і прикордонники сьогодні вночі затримали росіянина, який намагався перевезти через українсько-російський кордон іноземну валюту на 45,7 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів та зборів, чоловік виїжджав з України через пункт пропуску «Гоптівка» автомобілем Toyota Land Cruiser Prado разом із жінкою і дитиною.

Митники звернули увагу, що 32-річний росіянин не чітко відповідає на запитання і виглядає стурбованим. Також було враховано, що специфіка будови автомобіля передбачає наявність додаткового паливного баку, в якому можуть перевозитися заборонені товари. Тому було ініційовано проведення поглибленого огляду автомобіля і направлено його на смугу руху «червоний коридор».

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Спільна оглядова група в додатковому паливному баку знайшла 2,7 млн доларів, майже 1,08 млн євро та 50 млн російських рублів.

За приховування валюти у зловмисника вилучено й автомобіль вартістю 270 тис. грн.

Складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Жителю Білгородської області доведеться давати пояснення про перевезення через кордон валютних цінностей.