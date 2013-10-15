ЄС хоче зберігати газ в Україні

Євросоюз вивчає можливість зберігання газу в українських ПСГ / Фото : НАК «Нафтогаз Украины»

Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Оттінгер на прес-конференції у Брюсселі у понеділок, 14 жовтня.

"Україна є не тільки транзитною країною для транспортування газу з Росії, але вона має і потенціал для зберігання газу. Україна - країна з найбільшими можливостями для зберігання газу. Ми розглядаємо (можливості зберігання - ред.) у 35 млрд куб. м газу, можливо, до 60-ти", - сказав він, повідомляє Дзеркало тижня.

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Як відомо, на сьогодні Україна має 13 ПСГ загальною активною ємністю понад 31 млрд куб. м. При цьому Україна вже заявила про плани збільшити потужність сховищ до 50-60 млрд куб. м, зокрема, з метою створення хаба на своїй території. Використання ПСГ дозволяє у літні періоди створювати запаси газу для пікових ситуацій у зимовий період, коли споживання газу різко збільшується.

Як зазначив Оттінгер, цей потенціал зберігання газу буде гарантувати більшу безпеку постачань і очікування більш вигідних умов. "Це - дуже важливий розвиток", - зазначив він.

Окрім того, єврокомісар нагадав і про реверсні постачання газу до України з ЄС. "Газ з Німеччини постачається до України, або газ з Угорщини, Румунії, Словаччини. Це - важливість України як країни-партнера, і це взаємовигідна ситуація", - додав Оттінгер.

Раніше повідомлялося, що в даний час Україна веде переговори з Польщею, Угорщиною, Італією, Німеччиною та іншими європейськими країнами щодо використання ними українських ПСГ.

Як відомо, Україна розглядає можливість облаштувати східно-європейський газовий хаб на базі своїх ПСГ. Раніше президент України Віктор Янукович заявив, що Україна після модернізації газотранспортної системи може запропонувати свої ПСГ як основу для нового біржового ринку газу. За його словами, сховища можуть працювати за принципом газової біржі, ставши "своєрідним спотовим ринком на сході Європи".