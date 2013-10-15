У Чорному морі біля Ялти стався землетрус
10:58, 15 жовтня 2013Суспільство
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У Чорному морі поблизу Ялти стався землетрус потужністю 3 бали за шкалою Ріхтера
Біля Ялти стався несильний землетрус
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 6.35 за 100 км від міста Ялта у напрямку Туреччини, у морі, на глибині близько 15 км, стався землетрус. Сила поштовху в епіцентрі землетрусу становила 3 бали.
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Станом на 7.35 постраждалих, загиблих та руйнувань унаслідок землетрусу немає.
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