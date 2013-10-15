Кожен третій українець потребує допомоги психіатра - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила головний позаштатний психіатр Міністерства охорони здоров’я України, директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України Ірина Пінчук на брифінгу у МОЗ.

«Це дані епідеміологічного дослідження, які є у багатьох наукових статтях. Раніше вважали що психічний розлад – це наявність якихось клінічних симптомів психічного розладу. На сьогодні ситуація інакша. Всесвітня організація охорони здоров’я надає поняттю «психічне здоров’я» не тільки наявність самого захворювання. Це рівень функціонування людини, рівень її інтеграції у суспільство і якість життя людини. Тобто фізичне, психічне і соціальне благополуччя людини. Розширено поняття психічного здоров’я», - сказала Пінчук.

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За її словами, за 5 років вперше виявлених випадків психічних розладів поменшало на 4%, але це не свідчить, що таких людей поменшало, просто вони не звертаються до лікарів.

«Якщо брати загалом - фізичне, психічне, соціальне благополуччя - то кожна третя людина в Україні потребує психіатричної допомоги. Тільки 25% людей з тяжкими психічними розладами звертаються до лікарів-психіатрів, а інші 75% - де? Мабуть вони звертаються і в соматичні мережі, і до неврологів, і до терапевтів. Деякі взагалі не звертаються до лікарів, а вирішують свої проблеми іншим шляхом», - сказала головний психіатр, підкресливши, що сьогодні людина, яка навіть має якісь клінічні прояви, зокрема «голоси», може бути інтегрована у суспільне життя, працювати, підтримується родиною.

Водночас, наголосила Пінчук, за статистичними даними, на сьогодні до психіатрів звернулися один мільйон 200 людей.

«З них 70-75% - розлади не психотичні (нетяжкі психічні розлади – неврози, астенічні розлади, розлади поведінки), 10 % - розумово відсталі, близько 18-20% - тяжкі психічні розлади (шизофренія, біполярні афективні розлади тощо). Небезпечні люди - це пацієнти з тяжкими психічними розладами з позитивною симптоматикою», - зазначила Пінчук.

Фахівець підкреслила, що значною проблемою є депресії у підлітків, основним симптомом якою є дратівливість, яку несправедливо пояснюють так званим «перехідним віком».

«Але батьки не звертаються по допомогу до фахівця, вважаючи, що цей тяжкий період пройде. Однак, якщо говорити про суїциди, то вони у підлітків – на першому місці», - зазначила Пінчук.