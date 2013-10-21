Україна та ЄС планують обмінюватися податковою інформацією

Україна і Європейський Союз мають намір опрацювати варіанти співпраці в рамках формування глобальної системи автоматичного обміну податковою інформацією, для чого створено робочу групу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України, відповідних домовленостей було досягнуто під час зустрічі міністра Олександра Клименка з Комісаром ЄС з питань оподаткування і митного союзу, аудиту і боротьби з шахрайством Альгірдасом Шеметою.

Як відзначили в прес-службі, створення глобальної системи обміну податковою інформацією передбачено у Плані боротьби з розмиванням бази оподаткування і переміщення прибутку (План BEPS), представленому Організацією економічного співробітництва і розвитку і затвердженому на саміті голів держав «Великої двадцятки», який пройшов у Санкт-Петербурзі у вересні поточного року.

«План передбачає заміну двосторонніх угод про обмін інформацією загальною конвенцією, яка створить додаткові можливості для боротьби з виведенням прибутку з оподаткування», - відзначили в прес-службі Міндоходів.

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Коментуючи участь України у глобальних процесах, міністр Клименко підкреслив, що проблема розмивання бази оподаткування актуальна і для Європи, і для України. Він поінформував про те, що в Україні прийнято і запроваджується закон про трансфертне ціноутворення, зроблено необхідні кроки для отримання членства нашої країни у Глобальному форумі з прозорості і обміну інформацією для податкових цілей. Крім того, за словами Клименка, ведуться роботи з впровадження міжнародного обміну інформацією з низкою офшорних юрисдикцій, зокрема Белізом, Віргінськими островами, Бермудськими островами, Арубою.

У свою чергу Альгірдас Шемета підкреслив, що в умовах запланованого підписання Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС для нашої країни настав хороший час, щоб приєднатися до глобальних процесів боротьби з розмиванням бази оподаткування за стандартами ЄС.

Як повідомили у прес-службі, під час зустрічі сторони також обговорили реалізацію плану дій щодо асоціації між Україною і ЄС у митній і податковій сферах. Із цього приводу міністр Клименко відзначив, що Україна неухильно слідує дорожній карті імплементації Рамкової стратегії митної співпраці з ЄС на 2012- 2014 роки.

«Ми плануємо продовжувати практичний діалог з ЄС для реалізації пріоритетів стратегії, зокрема, за допомогою впровадження інституту Уповноваженого економічного оператора, за допомогою удосконалення процедур і координації управління кордонами, а також налагодження механізмів обміну митною інформацією», - цитує Клименка прес-служба Міндоходів.

Також, за словами Клименка, Україна працює над підготовкою дорожньої карти для приєднання до конвенції ЄС «Про спрощення формальностей у торгівлі товарами» і «Про процедуру загального транзиту».

«Ми зацікавлені в синхронізації системи гарантування сплати митних платежів під час здійснення транзитних перевезень з практиками країн - членів ЄС, працюємо над імплементацією відповідних стандартів ЄС у національному законодавстві України», - сказав Клименко.

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник Міндоходів заявляв, що митна і податкова системи України повністю готові до імплементації положень Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом і зону вільної торгівлі з ЄС. За його словами, міністерство робить ставку на технології, які дозволяють економити час платника, будуть зручними, не втрачаючи при цьому якості контролю процесів.

У листопаді у Вільнюсі на саміті Східного партнерства очікується підписання Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС і формування всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС.