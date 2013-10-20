В Азовському морі шукають віднесеного вітром рибалку
10:06, 20 жовтня 2013Суспільство
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У Запорізькій області тривають пошуки рибалки, якого на човні віднесло в море
Поривами вітру в море віднесло рибалку
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вчора, 19 жовтня, о 15.30 поблизу с. Куликівське Бердянського району в Азовське море поривами вітру віднесло дерев’яний човен з рибалкою.
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До пошуків мешканця Бердянськ залучено 2 морські пошуково-рятувальні катери з Бердянська та Керчі, попереджено судна, що проходять зону пошуку.
При поліпшенні погодних умов можливе залучення авіації для пошуку рибалки, зазначили в ДСНС.
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