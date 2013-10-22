Українців дедалі частіше обкрадають замаскованими пристоями на банкоматах (відео)
За останній рік кількість крадіжок грошей із банківських карток зросла більш ніж утричі.
За статистикою, таким видом шахрайства займаються переважно іноземці. За кордоном обладнання, яке копіює дані з картки, коштує дешево, тому за останній рік скімери (накладки на банкомати) використовували 250 разів.
У Києві за рік затримали сімох шахраїв-іноземців. У них були вилучені докази - накладки, які зчитують дані з картки та фіксують пін-код, повідомляє ТСН.
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"Одного дня вони встановлюють на один банкомат, іншого – за іншою адресою. Взагалі за картковим шахрайством по місту Києву – приблизно 14 млн грн", - повідомив керівник відділу боротьби зі злочинами і галузі інформбезпеки Києва Олександр Паламарчук.
Експерти радять перед тим, як вводити пароль, обдивитися банкомат по периметру на предмет накладок або відеокамери, яка підглядає пін-код. Також під час введення цифр пін-коду варто прикривати клавіатуру іншою рукою.
Карти з чіпом шахраям зламати дорожче, ніж вони можуть із них красти, тож у банку краще замовляти саме такі. А також варто хоча б раз на місяць змінювати пін-код.
Утім, є і не електронні методи забрати ваші гроші. "З того боку у цієї накладки клей. Цей шатр відкрився, купюри вийшли, прилипли до цього клею. Ви думаєте: ну, напевно, операція не завершилася. Забираєте картку і йдете. Підходить товариш з-за рогу, знімає цю накладочку з грошима, що прилипли", - пояснив директор Міжбанківської асоціації членів платіжних систем Олександр Карпов.
І третій популярний спосіб обчистити картку – це фішингові сайти. Це ті, які маскуються під відомі платіжні системи і видурюють у вас карткові дані. І хоч міліція може за кілька секунд вирахувати IP, прикрити сайти важко, бо вони можуть бути за кордоном.
Тож, щоб не стати жертвами фішингу, бажано зареєструватися на сайті свого банку і встановити ліміт інтернет-платежів.