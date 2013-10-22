Українців дедалі частіше обкрадають замаскованими пристоями на банкоматах (відео)

За статистикою, таким видом шахрайства займаються переважно іноземці. За кордоном обладнання, яке копіює дані з картки, коштує дешево, тому за останній рік скімери (накладки на банкомати) використовували 250 разів.

У Києві за рік затримали сімох шахраїв-іноземців. У них були вилучені докази - накладки, які зчитують дані з картки та фіксують пін-код, повідомляє ТСН.

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"Одного дня вони встановлюють на один банкомат, іншого – за іншою адресою. Взагалі за картковим шахрайством по місту Києву – приблизно 14 млн грн", - повідомив керівник відділу боротьби зі злочинами і галузі інформбезпеки Києва Олександр Паламарчук.

Експерти радять перед тим, як вводити пароль, обдивитися банкомат по периметру на предмет накладок або відеокамери, яка підглядає пін-код. Також під час введення цифр пін-коду варто прикривати клавіатуру іншою рукою.

Карти з чіпом шахраям зламати дорожче, ніж вони можуть із них красти, тож у банку краще замовляти саме такі. А також варто хоча б раз на місяць змінювати пін-код.

Утім, є і не електронні методи забрати ваші гроші. "З того боку у цієї накладки клей. Цей шатр відкрився, купюри вийшли, прилипли до цього клею. Ви думаєте: ну, напевно, операція не завершилася. Забираєте картку і йдете. Підходить товариш з-за рогу, знімає цю накладочку з грошима, що прилипли", - пояснив директор Міжбанківської асоціації членів платіжних систем Олександр Карпов.

І третій популярний спосіб обчистити картку – це фішингові сайти. Це ті, які маскуються під відомі платіжні системи і видурюють у вас карткові дані. І хоч міліція може за кілька секунд вирахувати IP, прикрити сайти важко, бо вони можуть бути за кордоном.

Тож, щоб не стати жертвами фішингу, бажано зареєструватися на сайті свого банку і встановити ліміт інтернет-платежів.