Посилення реакції: Зурабов пояснив, чому Онищенко грубить журналістам

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зурабов сказав під час відкриття Українсько-російської гуманітарної гімназії сьогодні в Києві.

Зокрема, коментуючи те, що керівник Росспоживнагляду Геннадій Онищенко неодноразово був викритий у хамських висловлюваннях на адресу українських журналістів, посол сказав: «Для того, щоб оцінювати ту чи іншу поведінку, треба керуватися єдиними загальноприйнятими стандартами: що треба класифікувати як нешанобливе ставлення до співрозмовника, а що – характерологічною особливістю того, чию поведінку ми намагаємося оцінити. Я Геннадія Георгійовича (Онищенка - УНІАН) знаю давно, він працював у колективі міністерства, яким я керував, і у нього є ряд особливостей, до яких наші колеги по роботі, познайомившись, звикали».

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Зурабов зазначив, що в Україні у Онищенка «відбувається посилення реакції».

«Оскільки, коли він приїжджає в Україну, його візити, мені здається, не завжди об'єктивно інтерпретують», - зауважив Зурабов.