Посилення реакції: Зурабов пояснив, чому Онищенко грубить журналістам

15:32, 18 жовтня 2013
Суспільство
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Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов пояснив, чому керівник Росспоживнагляду Геннадій Онищенко дозволяє собі грубіянити на адресу українських журналістів

Зурабов розповів про характер Онищенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зурабов сказав під час відкриття Українсько-російської гуманітарної гімназії сьогодні в Києві.

Зокрема, коментуючи те, що керівник Росспоживнагляду Геннадій Онищенко неодноразово був викритий у хамських висловлюваннях на адресу українських журналістів, посол сказав: «Для того, щоб оцінювати ту чи іншу поведінку, треба керуватися єдиними загальноприйнятими стандартами: що треба класифікувати як нешанобливе ставлення до співрозмовника, а що – характерологічною особливістю того, чию поведінку ми намагаємося оцінити. Я Геннадія Георгійовича (Онищенка - УНІАН) знаю давно, він працював у колективі міністерства, яким я керував, і у нього є ряд особливостей, до яких наші колеги по роботі, познайомившись, звикали».

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Зурабов зазначив, що в Україні у Онищенка «відбувається посилення реакції».

«Оскільки, коли він приїжджає в Україну, його візити, мені здається, не завжди об'єктивно інтерпретують», - зауважив Зурабов.

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