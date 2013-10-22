Міносвіти звинувачує видавництва-аутсайдери в "політтехнологічній операції"

Організаторами розгорнутої у ЗМІ кампанії проти нових шкільних підручників є ряд тернопільських видавництв-аутсайдерів, заявляє директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти та науки Олександр Удод.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції за участю авторів нових підручників - Віри Науменко та Мар'яни Захарійчук, а також головного редактора видавництва “Освіта” Олега Костенка, Удод сказав: “Перше: помилок в підручниках немає. Друге: уже нам відомі й очевидні причини, й організатори кампанії проти нових підручників, які видрукувані Міністерством освіти. Третє: сучасні підручники якісні, вони забезпечують повноцінне виконання навчальних планів і програм. І ніяких непорозумінь, недоречностей, тим паче, зривів занять у школах за цими підручниками, про які написали наші критики, не сталося”.

Як зауважив Удод, в цій ситуації Міносвіти вбачає чітку “політтехнологічну операцію”, оскільки до неї долучились окремі народні депутати, які озвучили відповідні заяви у ЗМІ.

“Раніше перед початком навчального року критикували Міністерство освіти за те, що до 1 вересня немає підручників у школі чи що їх недостатня кількість. Але сезон 2012/13 року був найуспішнішим за всіма кількісними показниками, підручники доставлено завчасно, тобто тут аргументів, за що покритикувати Міносвіти, не було, тому зрозуміло, вся критика була розгорнута навколо змісту підручників”, - сказав Удод.

Він заявив, що організаторами цієї кампанії є тернопільські видавництва. “У Тернополі є десяток, який спеціалізується на освітній літературі. Але треба виходити на всеукраїнський ринок, а із своєю неякісною літературою вони цього зробити не можуть”, - сказав Удод.

За його інформацією, Міносвіти отримало листи від Антимонопольного комітету, в яких піддаються аналізу деякі підручники, посібники видавництва “Навчальна книга - Богдан”, видані із порушенням законодавства. “Звідси їхня контрвідповідь”, - вважає Удод.

Він зазначив, що конкурентна боротьба завжди була, в тому числі у радянські часи.

Удод запевнив, що якщо в підручниках і є якісь помилки, то це або технічні помилки видавництва, або мовні помилки, пов’язані із діалектами, які не відіграють ролі у підручнику з математики. Крім того, озвучена у ЗМІ критика стосувалась, за словами Удода, зокрема, фізіології тварин, що, наприклад, курка не може знести стільки яєць, чи корова не може дати стільки молока.

“Очевидні прийоми підтасовки, інсинуацій, щоб очорнити наші нові підручники”, - переконаний Удод.

“Чи є критика з боку незаангажованих фахівців, експертів, науковців, методистів, то скажу, що в останні місяці таких критичних зауважень ми не отримували. Тобто, та критика, яка прозвучала, вона є необ'єктивною”, - наголосив Удод.

За його словами, підручники відкликатися зі шкіл не будуть, але буде проведено певну роботу з виправлення технічних помилок. Зокрема, 14 листопада відбудеться нарада з фахівцями і викладачами та проаналізовано результати роботи за першу чверть, зокрема, щодо використання підручників. До того часу також будуть проаналізовані усі критичні зауваження, озвучені в ЗМІ, і за результатами на сайті Міністерства освіти, а також на сайті видавництв, які здійснювали друк нових підручників, будуть оприлюднені повідомлення про помилки. Як варіант, за словами Удода, може бути додруковано додатки до підручників з виявленими помилками, як це зазвичай робиться.

Водночас, сказав він, через п'ять років, якщо буде перевидання цих підручників, «звичайно, будуть враховані і всі зауваження фахівців до щойно виданих книжок».

Удод не виключив, що за рахунок видавництв може відбутися друк додаткових накладів підручників без технічних помилок.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, народний депутат від «Батьківщини» Іван Стойко заявив, що тернопільські педагоги знайшли 153 помилки і неточності на 149-ти сторінках підручника з математики для 1-го класу. За його словами, не кращою є якість підручників з математики для 2-го класу.

За словами Стойка, в підручниках знайдено грубі русизми, пропущені коми, тире, є помилки в математичному матеріалі.