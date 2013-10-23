ЗМІ: До блокади будівлі МВС, де утримують Маркова, долучилася його фірма

За інформацією видання прихильники Маркова намагаються не допустити його вивезення в Київ, де суд має визначити йому запобіжний захід, пише Думская.net.

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Один із сміттєвозів блокує виїзд з боку Польської вулиці, головний виїзд і раніше перекритий джипом Porsche дружини екс-нардепа, на іншому виїзді на Єврейську стоїть позашляховик Toyota.

На Єврейську, повідомляє видання, приїхали вже три автобуси з правоохоронцями, які оточили прилеглу до облУВС територію. Як повідомляється, до активістів Батьківщини, приєднався відомий Валентин Дорошенко, який підняв над натовпом російський прапор.

Нагадаємо, в Одесі прихильники екс-депутата Ігоря Маркова не дали правоохоронцям вивезти його з будівлі обласного управління МВС. Дружина екс-депутата Ігоря Маркова Інна загородила своїм джипом один з виїздів з будівлі Головного управління МВС України в Одеській області, прихильники політика починають спроби штурму.