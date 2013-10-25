Завтра в Україну прийдуть тумани і тепло
13:54, 25 жовтня 2013Суспільство
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Завтра в Україні опади не очікуються, лише вночі у східних областях невеликі дощі
В Україну прийде тепло
Вночі та вранці на більшій частині території країни туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, у більшості західних областей 17-22°.
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У Києві та області у суботу опади не очікуються, вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, у Києві температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.
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