Україна припинила імпорт польського газу через дорожнечу

Україна припинила постачання природного газу з території Польщі за контрактом з німецьким газовим трейдером RWE через дорожнечу палива, а крім того, відзначає складнощі з відкриттям поставок газу за реверсною схемою з Румунії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам повідомив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун.

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Зокрема, коментуючи припинення поставок газу з Польщі, Чупрун відзначив: «Ціни, ви ж подивіться, там які. А у нас є умова: він (газ - УНІАН) має бути дешевшим за російський газ», - сказав Чупрун.

Одночасно, кажучи про труднощі з реверсом з Румунії, що мав початися з жовтня цього року, Чупрун сказав, що політики в цьому питанні немає – є лише технологічні складнощі. «Це питання не залежить лише від нас. Якби залежало лише від нас, ми б його (реверс - УНІАН) відкрили ще в січні минулого року. Зараз є технічні питання, політики тут немає», - сказав Чупрун.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Раніше уряд висловлював ідею укласти контракт на поставки природного газу в обсягу 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини та скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

На даний момент реверс газу здійснюється через Угорщину. Питання залучення можливостей Словаччини перебуває в процесі обговорення.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м, включаючи 18 млрд кубів від російського газового монополіста компанії "Газпром", від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Наприкінці вересня польська компанія PGNiG, яка є монопольним покупцем і продавцем газу в Польщі і забезпечує свої потреби в "блакитному паливі" за рахунок власного видобутку лише на близько 30%, заявила про те, що готова поборотися з RWE та іншими неназваними компаніями за право поставляти газ в Україну, яка активно шукає інших постачальників в Європі через занадто дорогий газ за прямим контрактом з російським "Газпромом".