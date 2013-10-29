У Харківській області за сприяння Путіна відкриють пам'ятник імператору Росії

У катастрофі в 1888 році постраждали 68 людей, з яких 22 загинули, проте ні цар, ні його родина не постраждали. Крім того, бюст Александра III відкриють ще й на честь 400-річчя Дому Романових, повідомляє Сегодня.

Як повідомляє видання, пам'ятник заввишки близько 3,5 метра і вагою більше 2 тонн зроблений з залізобетону і покритий бронзою. Відлили його в Московській області, проте виникли складнощі з перевезенням.

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«Ми написали листа президенту Росії Володимиру Путіну, який дав розпорядження РЖД, і нам допомогли з транспортуванням та розмитненням вантажу. Для нашої області установка монумента Александру III - знакова подія. Адже саме завдяки цьому імператору Харків став найбільшим промисловим центром: за Александра III Харківська залізниця першою в Російській імперії стала державною, завдяки чому вартість перевезень знизилася в кілька разів і в місто поплили великі інвестиції», - пояснює голова правління обласної громадської організації «Русь Триєдина» Сергій Моїсєєв.

Пам'ятник встановлять на місці зруйнованого більшовиками монумента цьому ж імператору