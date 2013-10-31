У 2010-2012 роках за кордоном працювали 1,2 млн українців

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані було наведено під час презентації Міграційного профілю України за результатами загальнонаціонального обстеження трудової міграції, проведеного Державною службою статистики України спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України у 2012 році.

Кількість громадян віком від 15 до 70 років, які з 1 січня 2010 року до 17 червня 2012 року працювали або шукали роботу за кордоном, становила 1,2 млн осіб, або 3,4% населення відповідного віку. Серед населення працездатного віку частка трудових мігрантів за цей період склала 4,1%.

Потоки трудової міграції мають досить чітку географічну спрямованість — переважно вони здійснюються до найближчих країн або більш віддалених країн, але з привабливішими умовами. Найбільшими країнами-реципієнтами вітчизняної робочої сили є Російська Федерація (43,2%), Польща (14,3%), Італія (13,2%) та Чеська Республіка (12,9%). Серед інших країн, куди спрямовані потоки українських трудових мігрантів, - Іспанія (4,5%), Німеччина (2,4%), Угорщина (1,9%), Португалія та Білорусь (по 1,8%).

Крім того, значна частина трудових мігрантів з України працюють за кордоном без належних дозволів, тобто нелегально. За даними Держкомстату, 2008 року 35,1% заробітчан мали дозвіл на проживання та роботу, 39,3% - на тимчасову реєстрацію, жодного офіційного статусу перебування за кордоном не мали 25,6% мігрантів.

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Разом з тим, з часом внаслідок проведення у низці країн перебування міграційних амністій (Італія, Іспанія, Португалія, Греція), запровадження нового законодавства (Росія, Польща) ситуація дещо поліпшилася. Згідно з даними дослідження, 2012 року без офіційного статусу за кордоном працювали 20,4% українських мігрантів.

Також дослідження показало, що трудова міграція поширеніша серед чоловіків — вони становлять 2/3 від загальної кількості заробітчан. Частка трудових мігрантів серед українських чоловіків віком від 15 до 70 років становить 4,8%, тоді як жінок — майже вдвічі менше (2,2%).

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Сільські мешканці формують 54,3% всього контингенту заробітчан. Рівень участі сільського населення у трудовій міграції у 2,9 рази вищий, ніж міського: до неї залучено 6,3% сільського населення віком від 15 до 70 років, проти 2,2% міських мешканців.