На Кіровоградщині міліціонер змусив дитину продавати наркотики неповнолітнім

На Кіровоградщині до шести років позбавлення волі засуджено правоохоронця, який заради покращення показників примусив дитину збути одноліткам наркотичний засіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, минулого тижня вироком Добровеличківського районного суду старшого оперуповноваженого кримінальної міліції у справах дітей визнано винним у службовому підробці доказів, перевищенні повноважень і зловживанні службовим становищем та призначено покарання у вигляді шести років ув’язнення з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на три роки.

Встановлено, що правоохоронець діючи умисно придбав наркотичний засіб – канабіс, який у подальшому передав малолітній дівчині. Дитині міліціонер пояснив, що канабіс потрібно передати комусь із однолітків. При цьому він ввів дитину в оману, переконавши її у правомірності таких дій та запевнивши, що таким чином вона посприяє працівникам міліції виявити осіб, які вживають наркотики. У подальшому міліціонер притягнув до кримінальної відповідальності знайомого дівчини, якому вона і передала наркотичний засіб.

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Колишній міліціонер підтвердив обставини вчинення ним злочину в частині перевищення повноважень та фальсифікації матеріалів кримінальної справи, а от свою вину щодо зловживання службовим становищем та незаконного збуту наркотичних засобів із залучення неповнолітньої категорично не визнав. Тому, на вищезазначений вирок суду ним була подана апеляційна скарга. Апеляційним судом Кіровоградської області вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання залишено без змін.