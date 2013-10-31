Врадіївська справа: Підсудний Кудринський заявив про тиск прокуратури

Як передає кореспондент УНІАН, до підсудного Кудринського, який перебуває в слідчому ізоляторі, нібито звернувся слідчий прокуратури з пропозицією визнати свою провину і одержати за це умовний термін.

Після цього підсудний написав відповідну заяву в Генеральну прокуратуру.

Як пояснив журналістам адвокат Кудринського Григорій Гузь, листа було відправлено близько двох тижнів тому (у середині жовтня).

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”У СІЗО йому запропонували, щоб він дав пояснення за показаннями своїх співробітників, і він за це одержить або взагалі свободу, або так звану угоду про визнання провини і умовний строк”, - сказав Гузь журналістам.

Адвокат наголосив, що не був присутній при цій розмові свого підзахисного із слідчим.

”Це він (Кудринський) сказав, я не знаю, я при цьому не був присутній. Є заява в Генпрокуратуру”, - сказав адвокат.

При цьому прокурор Наталія Висоцька, яка представляє держобвинувачення, сказала, що нічого не знає про факт тиску на підсудного Кудринського.

”Якщо він говорить, що на нього чинився тиск, хай скаже і про наслідки цього тиску. Таких наслідків немає, жодних інших свідчень немає, тому я вважаю, що жодного тиску на нього не було. Я вважаю, що це така лінія захисту”, - заявила журналістам Висоцька.

Як повідомляв УНІАН, колишній заступник начальника Врадіївського райвідділу міліції майор Михайло Кудринський звинувачується в скоєнні злочинів згідно з ч.2 ст. 365 (перевищення влади) і ч.1 ст. 396 ККУ (приховання тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Під час судового засідання 29 жовтня підсудний Сергій Рабіненко, що постраждав, розповів, що співробітники Врадіївського райвідділу міліції – підсудні Євген Дрижак і Михайло Кудринський його били, щоб Рабіненко сказав, що Дрижак не брав участі в скоєнні злочину проти Ірини Крашкової. Кудринський в ході судового засідання заперечував, що змушував Рабіненка надавати неправдиві показання.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували в реанімацію.

28 червня за підозрою в здійсненні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і єгеря Сергія Рабіненка. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у зґвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабіненку інкримінується здійснення розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - здійснення зґвалтування, розбійного нападу, а також ряду службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і зґвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.