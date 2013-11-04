Україна та Хорватія підпишуть меморандум про створення газового коридору

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це Азаров повідомив під час зустрічі з помічником Держсекретаря США Вікторією Нуланд.

"Завтра в Україні з офіційним візитом перебуватиме прем'єр-міністр Хорватії, і ми маємо намір підписати меморандум, згідно з яким на узбережжі Адріатики буде побудовано LNG-термінал і трубопровід", - сказав він.

Глава уряду нагадав, що за останні три роки через газові контракти 2009 року Україна переплатила Росії 20 мільярдів доларів і тому змушена проводити політику диверсифікації поставок енергоносіїв, видобутку вуглеводнів з нетрадиційних джерел, а також переводити свою енергетику на вугілля.

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"Ми поставили перед собою завдання значно знизити свою залежність від поставок газу з РФ. Для цього вжили ряд заходів, які дали нам змогу вдвічі скоротити споживання російського газу. Також ми вжили заходи щодо збільшення обсягів газу власного видобутку. Зокрема, провели переговори з найбільшими компаніями - Shell, ExxonMobil, Chevron. З усіма цими компаніями у нас вже підготовлено відповідні угоди. Ми уважно вивчили досвід США з видобутку сланцевого газу і розраховуємо, що сланцеві родовища дадуть нам змогу в перспективі видобувати від 10 до 20 мільярдів кубометрів газу", - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Україна і Європейський Союз узгодили новий маршрут поставок природного газу до України з Хорватії через територію Угорщини до українських газових сховищ.

«Ми узгодили всі питання щодо нового маршруту. Я б його назвав адріатично-угорським коридором з поставок природного газу від LNG-терміналу на півострові Крк у Хорватії через газотранспортні системи Угорщини до наших газових сховищ», – сказав міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький 25 жовтня після зустрічі з членом Європейської комісії з питань енергетики Гюнтером Оттінгером.

Наприкінці жовтня в інтерв'ю УНИАН Ставицький не виключив, що газ на LNG-термінал може надходити із США і Мозамбіку. Він зазначив, що в результаті застосування нових технологій США в липні 2013 року обігнали Росію з видобутку нафти і газу і стали лідером у світі. У Мозамбіку італійська компанія Eni відкрила найбільше родовище газу, видобуток на якому почнеться через 3 роки.