Рада ратифікувала угоду з Італією про судноплавство

Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Італійської Республіки про торговельне судноплавство».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (реєстр. № 0037) проголосував 321 із 390 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Дана угода була підписана 21 лютого 2012 року в Римі.

Угода спрямована на сприяння розвитку взаємовідносин між Україною та Італійською Республікою у сфері морського торговельного судноплавства.

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Згідно з угодою, кожна Договірна Сторона надає суднам, що експлуатуються національними судноплавними компаніями іншої Договірної Сторони, у своїх портах таке саме ставлення, як і до суден під її національним прапором. Кожна з Договірних Сторін, у відповідності зі своїм національним законодавством, вживає відповідних заходів для уникнення затримок суден у портах та спрощення адміністративних, митних та інших процедур, які застосовуються в портах.