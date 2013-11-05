Рада ратифікувала угоду з Італією про судноплавство
Кожна сторона надає суднам, які експлуатуються національними судноплавними компаніями іншої договірної сторони, у своїх портах таке ж ставлення, як і до суден під її національним прапором.
Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Італійської Республіки про торговельне судноплавство».
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (реєстр. № 0037) проголосував 321 із 390 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Дана угода була підписана 21 лютого 2012 року в Римі.
Угода спрямована на сприяння розвитку взаємовідносин між Україною та Італійською Республікою у сфері морського торговельного судноплавства.
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Згідно з угодою, кожна Договірна Сторона надає суднам, що експлуатуються національними судноплавними компаніями іншої Договірної Сторони, у своїх портах таке саме ставлення, як і до суден під її національним прапором. Кожна з Договірних Сторін, у відповідності зі своїм національним законодавством, вживає відповідних заходів для уникнення затримок суден у портах та спрощення адміністративних, митних та інших процедур, які застосовуються в портах.