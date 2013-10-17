Італійці та французи почали переговори щодо розробки шельфу біля Керчі

Україна розглядає можливість підписання угоди з італійською компанією Eni і французькою «Електрисіті де Франс» щодо видобутку вуглеводнів на Прикерченській ділянці шельфу Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр екології і природних ресурсів Олег Проскуряков.

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За його словами, на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів у відповідь на заявку цих компаній на отримання можливості розробки родовищ вуглеводнів міжвідомчій комісії з укладання УРП і Міністерству екології було доручено розпочати переговори з підготовки угоди.

«Надійшла заявка спільна від компаній - італійської Eni і французької «Електрисіті де Франс» щодо розробки шельфу. І на сьогодні міжвідомчій комісії з укладення угод про розподіл продукції і міністерству, як робочого органу, доручено розпочати переговори», - сказав Проскуряков.

Він відзначив, що найближчим часом очікується одержати від італійської компанії Eni і французької «Електрисіті де Франс» проект угоди для опрацювання.