В Україні очікується тепла дощова погода

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі, у західних областях місцями сильні дощі, лише у східних областях та Приазов’ї без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у південній частині подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла, на півдні місцями до 18° , на узбережжі морів 6-11° . На Закарпатті сильний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 10-15° ; в горах вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 30-31 березня буде хмарно з проясненнями. 30 березня в Україні, окрім південної частини, часом дощі, у північних та центральних областях місцями сильні дощі. 31 березня без опадів, лише у західних областях дощ. 30 березня у південній частині вночі та вранці тумани. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, 31 березня у західних областях близько 0°; вдень 6-11° тепла, у південній частині 10-15°. На Закарпатті: часом дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

1-2 квітня - невеликі дощі. Температура вночі 2-7° тепла, на півночі Лівобережжя 1 квітня близько 0°, вдень 9-14° тепла.

У Києві та області у середу хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 11-13° тепла; по області вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.

30-31 березня - хмарно з проясненнями. 30 березня часом дощ, вночі сильний дощ. 31 березня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.

1-2 квітня - невеликі дощі. Температура вночі 2-7°, вдень 9-14° тепла.