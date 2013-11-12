Україні вистачить гречки - Мінагропрод

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Цього року українці будуть повністю забезпечені таким популярним продуктом як гречка. При цьому для внутрішніх потреб цілком вистачить власного потенціалу виробництва цієї культури. Адже фонд споживання для України цього року становить 187 тисяч тонн. Цього ж року аграрії зібрали 190 тисяч тонн цієї культури. Плюс перехідні запаси – 80 тис. тонн», - цитує прес-служба директора департаменту землеробства Мінагропроду Олександра Демидова.

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Демидов зазначив, що міністерство в своїх рекомендаціях щодо структури посівних площ враховує баланс попиту та пропозиції цієї крупи, тому ніяких передумов для дефіциту гречки в Україні немає.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 і 2011 роках в Україні через скорочення посівних площ під гречкою і несприятливих погодних умов виник дефіцит гречки, через що країна була вимушена імпортувати крупу з Росії та Китаю.

У 2013 році гречку було посіяно на трохи більше 200 тис. га проти 238,4 тис. га в 2012 році.