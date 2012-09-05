В Азарова кажуть, що гречки вистачить на всіх

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олександр Сень, повідомила УНІАН прес-служба Мінагропрому.

«Потреби внутрішнього ринку в гречці, ячмені, просі та вівсі будуть повністю забезпечені для всіх категорій господарств за рахунок виробництва вітчизняних аграріїв. Такі дані ми отримали, проаналізувавши розрахунковий баланс попиту та пропозиції зерна на 2012/2013 маркетинговий рік», - сказав О.Сень.

Зокрема, заступник міністра поінформував, що продовжується збирання зерна гречки, і станом на 3 вересня намолочено 106 тисяч тонн, що становить 38% від прогнозу, з площі 107 тисяч гектарів. Загальне споживання гречки в Україні становить 214 тисяч тонн. В цілому цього року планується отримати 260 тисяч тонн. Таким чином, зазначив заступник міністра, переробні підприємства будуть повністю забезпечені гречкою власного виробництва, а це дасть їм змогу виробити обсяг круп, що достатній для внутрішнього споживання.

Він також додав, що забезпечити баланс попиту та пропозиції відповідних зернових також допомагають їх перехідні залишки. Зокрема, на початок поточного маркетингового року перехідні залишки ячменю становили 1,66 мільйонів тонн, вівса – 49 тисяч тонн, гречки – 60 тисяч тонн та 81 тисяча тонн проса.