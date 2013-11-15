Кабмін розірвав договір з російським "Лукойлом"

«Скасувати як не реалізоване розпорядження Кабінету міністрів України від 20 грудня 2010 року № 2361 "Про узгодження укладення договору про спільну діяльність", - говориться у розпорядженні Кабміну від 17 жовтня 2013 року, оприлюдненому на урядовому сайті сьогодні.

Згідно з прийнятим раніше документом, об'єктом спільної діяльності була розробка Одеського, Безіменного і Суботинського родовищ.

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Частка державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» у спільній діяльності становить не менш як 50 відсотків.

Довідка УНІАН. На даний момент «Чорноморнафтогаз» самостійно веде розвідку і видобуток вуглеводнів на Одеському і Безіменному родовищах.

Україна має намір розробляти Суботинське родовище з італійською Eni і французькою Electricite de France (EDF).

ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тис. тонн, по нафті – 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».

«ЛУКОЙЛ» - російська нафтова компанія. Компанії "ЛУКОЙЛ" належать 6 нафтопереробних заводів у Росії і за кордоном: в Україні, Болгарії та Румунії. Їх сукупна потужність становить 14 млн. тонн нафти на рік.