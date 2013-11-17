На Запорізькій АЕС відключили перший енергоблок

Запорізька атомна електростанція сьогодні відключила перший енергоблок для ремонту електротехнічного устаткування, повідомили УНІАН у прес-службі станції.

«17 листопада 2013 року в 00 годин 01 хвилина енергоблок №1 Запорізької АЕС відключено від мережі для проведення поточного ремонту на електротехнічному устаткуванні, який за планом продовжиться до 27 листопада 2013 року», - в повідомленні.

Зараз у роботі перебувають 4 енергоблоки сумарною потужністю 3960 МВт.

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Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентгенів на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розміщення Запорізької АЕС.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні і Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у 1984 році, другий – у 1985 р., третій – в 1986 р., четвертий – у 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. З 1984 року внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2% до 22%.

Останніми роками станція дає близько 50% всієї електроенергії, яку виробляють атомні станції України, і понад 22% загального виробництва електроенергії в країні.