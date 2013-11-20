Частину залізниці заводу продали, щоб погасити заборгованість по зарплаті

Державна виконавча служба частково реалізувала майно державного підприємства «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» (Миколаїв) - частину залізничної під'їзної колії - для погашення заборгованості по заробітній платі.

Як повідомили в головному управлінні юстиції у Миколаївській області, з 15 листопада відділом примусового виконання рішень управління ДВС управління області розпочато перерахування коштів стягувачам по заробітній платі на загальну суму 766,5 тис. грн.

Продано частину залізничної під'їзної колії, яка примикає до станції Терновка.

Загальна сума заборгованості підприємства по зарплаті складає 5 млн грн., в цілому - 24 млн грн.

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