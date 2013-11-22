Призупинення руху до асоціації загрожує кредитоспроможності, але знижує ризик тиску РФ

Рішення українського уряду призупинити процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом ставить під загрозу кредитоспроможність країни, проте знижує ризик можливих заходів у відповідь з боку Російської Федерації, вважають аналітики рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Оголошення про те, що Україна призупинила підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, загрожує залишити в підвішеному стані процес, який, якби він був завершений, зміцнив би кредитний профіль України. Але відступ може також зменшити більш безпосередній ризик економічних заходів у відповідь з боку Росії, які вже позначилися на експорті України в 2013 році», - говориться в повідомленні.

При цьому експерти Fitch відзначають, що асоційоване членство з ЄС принесло б Україні більші вигоди, ніж членство в Митному союзі, оскільки перше передбачає проведення реформ у сфері стандартизації, державних закупівель, а також збільшення експорту до ЄС.

Водночас, заморожування євроінтеграційних процесів в Україні, на думку Fitch, може знизити тиск Росії на українських експортерів, особливо зважаючи на той факт, що за 9 місяців 2013 року частка РФ в українському експорті помітно скоротилася.

Разом з тим агентство повідомляє, що заява уряду України про призупинення підготовки до підписання угоди з ЄС не вплине на суверенний рейтинг України. При цьому Fitch не чекає, що можлива допомога Росії Україні, така як зниження ціни на газ або надання доступу до фінансового ресурсу, допоможе Україні вирішити економічні проблеми.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 листопада ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством із атомної енергії та їх державами-членами.

Україна і ЄС почали переговори про нову угоду в 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію і поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі.

8 листопада Fitch Ratings знизив суверенний довгостроковий рейтинг України і рейтинг дефолта емітента в національній валюті до рівня «В-» з «В» з негативним прогнозом. Крім того, було знижено рейтинг євробондів України до рівня «В-» з «В».