Україна та ЄС у Вільнюсі парафують угоду про спільний авіапростір

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул сьогодні в Брюсселі після підписання Спільної заяви про співробітництво у галузі розширення дії супутникових систем функціонального доповнення EGNOS на територію України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, за словами Вілкула, «для розвитку авіаційної галузі уряд проводить системну роботу з підвищення безпеки польотів, впровадження сучасних систем навігації, залучення на ринок України нових лоу-кост компаній та розвитку авіаційної інфраструктури. 28 листопада у Вільнюсі на саміті Східного партнерства буде парафовано Угоду між ЄС, його державами-членами й Україною про Спільний авіаційний простір».

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Віце-прем’єр наголосив, що приєднання України до вільного авіаційного простору фактично створить додаткові можливості щодо відкриття рейсів за новими напрямками як для українських, так і зарубіжних авіакомпаній. Це створить конкуренцію, що дозволить підвищити якість авіапослуг та знизить вартість перельотів.

Вілкул розповів, що з 2010 року в Україні побудовано 4 аеродромні диспетчерські вишки – в Сімферополі (2010 р.), Донецьку (2012 р.), Харкові (2013 р.) та в аеропорту «Київ» (Жуляни) (2013 р.). Також планується реконструкція вишки та будівництво Центру керування повітряним рухом у Львові. Крім підвищення безпеки, нові центри керування дозволять збільшити пропускну спроможність аеропортів. Також за останні три роки введено в експлуатацію 5 сучасних аеродромних радіолокаторів у Борисполі, Львові, Сімферополі, Одесі та Дніпропетровську, модернізовано 4 автоматизовані системи керування повітряним рухом – у Борисполі, Донецьку, Харкові та Львові.

«Крім того, завдяки вжитим заходам Україна у жовтні 2013 року отримала 1 категорію FAA (ФАА – Федеральної Авіаційної Адміністрації США), і відтепер українські перевізники мають можливість значно розширити географію польотів та відкрити рейси до міст США. Рішення ФАА, яке відносить Україну до Категорії 1 Програми IASA, базується на результатах аудиту, згідно з яким Державна авіаційна служба України відповідає всім нормам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)», - нагадав віце-прем’єр.

В Україні поновлено далекомагістральні авіарейси до Індії (Гоа), Таїланду, В’єтнаму та Домініканської Республіки. Українські авіакомпанії розширюватимуть мережу безпересадкових рейсів до країн Азії та Америки.

Нещодавно почав роботу новий термінал D в аеропорту «Київ» (Жуляни). Незабаром буде відкрито ще один термінальний комплекс С, який буде обслуговувати бізнес-авіацію. Створення сучасних терміналів є важливою складовою залучення на український ринок нових лоу-костів. Цього року вже залучено 2 нові лоу-кост компанії - іспанська «Vueling Airlines» та італійська «Meridiana Fly». Наразі в Україні працюють 8 іноземних лоу-кост авіаперевізників, які літають за 19 маршрутами у 8 країн світу.

Завдяки послідовним діям з реорганізації та поліпшення роботи авіаційної галузі пасажиропотік через аеропорти України за 9 місяців 2013 року збільшився на 5% (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року) і склав понад 11,6 млн пасажирів.

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"Подальший розвиток галузі має бути забезпечений за рахунок залучення приватних інвестицій на основі державно-приватного партнерства, підвищення ефективності управління галуззю, залучення лоу-костів, створення комфортних умов для пасажирів, підвищення безпеки польотів», – впевнений Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз під час 8-го раунду переговорів у Брюсселі 21-22 жовтня ц. р. узгодили текст угоди про єдиний авіаційний простір і домовилися про подальшу співпрацю з метою підготовки документа до підписання.

«Створення спільного авіаційного простору є одним із ключових елементів реалізації майбутньої Угоди про асоціацію між Україною і ЄС у сфері транспорту», - наголошувалося в повідомленні Представництва України при ЄС і Європейському співтоваристві з атомної енергії.

Переговори з укладення угоди між Україною і ЄС про спільний авіаційний простір почалися в грудні 2007 року. Відповідно до Плану першочергових заходів щодо інтеграції України в ЄС на 2013 рік ці переговори мають завершитися впродовж 2013 року.

Мета укладення угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у галузі цивільної авіації, сприяння промисловій та операційній співпраці.

Нагадаємо, 21 листопада Кабінет міністрів України своїм розпорядженням призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, що мало відбутися на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада.