Новий закон про залізницю допоможе залученню інвестицій у галузь - УЗ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України "Укрзалізниця" з посиланням на начальника головного управління реформування і корпоративного розвитку відомства Андрія Буковського.

Зокрема, згідно з повідомленням, до законопроекту увійшла норма про звільнення інвестора від сплати податків при передачі у державну власність спорудженого на його кошти інфраструктурного об'єкту.

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«Об'єкти, споруджені за рахунок коштів приватних інвесторів, безкоштовно передаються в держвласність з відома інвестора. Такі випадки є, наприклад ТІС, який побудував другу колію. Проте, бажаючи передати її безкоштовно у ведення оператора, компанія потрапляла під подвійне оподаткування. Нам вдалося внести зміни до Податкового кодексу України про те, щоб з нас хоча б не стягувався податок", - сказав Буковський.

За його словами, в одному пакеті з новим законом на розгляд парламенту подаватимуться урядом пропозиції щодо поправок до Податкового кодексу.

«Норми закону повністю виключають виникнення приватної власності на новоспоруджені стратегічні об'єкти інфраструктури. У законі чітко описуються усі ситуації, коли інвестор може побудувати об'єкт, проте зобов'язаний передати його державі. Окрім цього, якщо такий об'єкт - не стратегічний, однак технологічно пов'язаний зі стратегічним, тоді інвестор може або передати його, або зобов'язаний надати абсолютний доступ до нього оператору інфраструктури", - сказав Буковський.

За його словами, нова редакція закону дає чітке визначення поняття об'єктів інфраструктури.

«Стратегічна інфраструктура назавжди залишається державною, а акціонерному товариству її буде передано на правах господарської діяльності», - відзначив начальник головного управління реформування і корпоративного розвитку «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.