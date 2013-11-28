Фюле вважає вимоги України про компенсацію в 160 мільярдів завищеними

Єврокомісар з питань політики і добросусідства Штефан Фюле вважає завищеною озвучену урядом України оцінку коштів, необхідних на адаптацію країни до стандартів Євросоюзу.

Про це Штефан Фюле заявив в інтерв'ю "Сегодня".

"Цифра в 160 млрд євро у вигляді адаптаційних витрат для України не викликає довіри. Навіть якщо розтягнути цю цифру на 10 років перехідного періоду, це 10% річного ВВП України. А це глибоко суперечить досвіду країн Центральної та Східної Європи. Свого часу, вступаючи в ЄС, вони інвестували всього по пару процентних пунктів від їх річного ВВП", - сказав він.

Єврокомісар зазначив, що кошти, які вкладають у модернізацію економіки, варто розглядати як інвестиції, а не витрати.

"Я розчарований, що модернізацію української економіки розглядають як витрати, а не інвестиції. Єдині витрати, які може понести Україна, це витрати за бездіяльність. Україна ризикує своїм майбутнім, що призведе до ще більшого застою економіки", - сказав Фюле.

За його оцінкою, завдяки угоді про асоціацію ВВП України б у перспективі виріс на 6,2%.

"Переваги угоди цілком очевидні: в перший же рік українські експортери зможуть заощадити до 500 млн євро на ввізних митах, а в довгостроковій перспективі ВВП України збільшиться на 6,2%", - вважає Фюле.

Він додав, що європейські структури вже виділили значні обсяги фінансової допомоги Україні і надалі планували активізувати допомогу.

"І давайте не будемо забувати, що ЄС - найбільший міжнародний провайдер технічної та фінансової допомоги Україні. Всі роки незалежності, починаючи з 1991-го, ЄС підтримував структурні перетворення в Україні: грантів ми виділили більш ніж на 3,3 млрд євро, позик від Евроінвестіціонного банку та ЄБРР - на 10,5 млрд євро. і це не рахуючи двосторонньої допомоги від багатьох країн-членів ЄС. А щоб допомогти Україні адаптувати і модернізувати свою економіку, ми планували активізувати нашу допомогу і в 2014-2020 роках після підписання угоди", - сказав Фюле.

Як повідомлялося, сьогодні починається саміт Східного партнерства у Вільнюсі, на якому планувалося підписати угоду про асоціацію з ЄС. Однак за тиждень до саміту Україна призупинила підготовку до підписання документа . Прем'єр Микола Азаров заявляв, що Україна тільки на адаптацію технічних регламентів до стандартів ЄС в рамках впровадження положень Угоди про асоціацію необхідно 160-170 млрд євро протягом 10 років.

Ця цифра фігурує в аналітичній записці під назвою «Інтеграційні ризики України», підготовленій для Кабміну провідними економічними інститутами Національної академії наук України.