1+1 назвали HR-брендом року

Відбулося нагородження кращих роботодавців року щорічної премії "HR- бренд " , де були визначені найбільш успішні проекти по роботі з персоналом 2013 року. 1+1 медіа отримала нагороду першого ступеня в номінації " Україна " , з проектом побудови бренду роботодавця в творчому середовищі "Робота, яку бачать усі!", повідомляє ТСН.

Всього в номінації було представлено 21 проект від українських та міжнародних компаній, серед яких : Київстар , Нестле Україна, JTI, Philip Morris Ukraine, Благодійний фонд "Розвиток України", Міратех та інші.

"Нам вдалося об'єднати всі активи 1+1 медіа в згуртовану команду професіоналів, під єдиним брендом " Робота, яку бачать усі!". Ми розуміємо, що сприятлива робоча атмосфера, можливості для розвитку і самореалізації, дружний колектив і відчуття залученості важливі для успіху та творчої активності кожного співробітника 1+1 медіа, а значить, безпосередньо впливають на успіх всієї компанії. Ми йшли до цієї мети не заради зовнішнього визнання, але нам, безумовно, приємно те, що нашу роботу побачили і високо оцінили професіонали", - прокоментувала Анна Баранник, HR- директор 1+1 медіа "Премію HR-бренд" кращих роботодавців визначали серед 38 українських та міжнародних компаній, які подали на здобуття премії 49 проектів у чотирьох основних номінаціях: "Столиця", "Регіон", "Україна", "Світ".