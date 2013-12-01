Група молодиків увірвалася до Будинку профспілок у центрі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, молоді люди, деякі з них одягнені у футболки з символікою ВО “Свобода”, спочатку зламали камери спостереження, встановлені над дверима центрального входу до Будинку профспілок, потім розбили скло, відчинили двері і увірвалися до приміщення.