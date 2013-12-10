Чернівецька облрада не буде саморозпускатися на вимогу громади

Про це йдеться у заяві прес-служби Чернівецької обласної ради, переданій УНІАН.

Як, зокрема, зазначено в заяві, «органи представницької влади, які представляють інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області, створені і функціонують у відповідності до Конституції України та чинного законодавства. Відповідно до положень ст. 75 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Встановлений порядок дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради (ст. 78 зазначеного Закону) не передбачає передачі владних повноважень будь-яким альтернативним громадським формуванням або організаціям. У разі дострокового припинення повноважень відповідна рада виконує покладені на неї функції до обрання наступного складу ради згідно з чинним законодавством України».

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Крім того, учасників віча 8 грудня облрада звинувачує у введенні в оману мешканців області через прийняття ухвал, які не відповідають українському законодавству.

«Будь-які ініціативи, висловлені на зборах громадян та інших масових акціях, мають право на існування та втілення в життя територіальних громад, якщо вони витримані в межах чинних в Україні конституційних норм та вимог діючого законодавства та оформлені депутатами відповідних рад у вигляді проектів рішень, депутатських запитів та звернень», - повідомляє прес-служба облради.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня ухвалою Буковинського віча Чернівецькі обласну та міську ради закликали до саморозпуску а їх повноваження вирішено передати Громадській європейській раді, яку в якості альтернативи передбачається створити з числа науковців та представників громадських інститутів області.