Офіційний курс валют на 11 грудня

Нацбанк встановив курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: На тему: Долар на міжбанку впав до 8,18 грн 100 USD США – 799.3000 (на 10 грудня – 799.3000) 100 EUR – 1099.0375 (на 10 грудня – 1096.7995) 10 RUR – 2.4380 (на 10 грудня – 2.4385) Усі курси валют на 11 грудня

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