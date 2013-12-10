Офіційний курс валют на 11 грудня
20:47, 10 грудня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив курс гривні
Офіційний курс валют НБУ / Фото: hvylya.org
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 799.3000 (на 10 грудня – 799.3000)
100 EUR – 1099.0375 (на 10 грудня – 1096.7995)
10 RUR – 2.4380 (на 10 грудня – 2.4385)
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