У КМДА назвали причину смерті чоловіка, померлого сьогодні на Майдані
17:49, 15 грудня 2013Суспільство
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Причиною смерті чоловіка, який був госпіталізований зі столичного Майдану Незалежності, стала гостра коронарна (серцева) недостатність
Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМА з посиланням на Департамент охорони здоров’я та нагадали, що сьогодні о 10.40 до станції швидкої медичної допомоги надійшов виклик з інформацією про те, що на Майдані Незалежності «погано людині».
Диспетчер скерувала за вказаною адресою бригаду, яка прибула на місце за дві хвилини. Попри зусилля медиків та реанімаційні дії, врятувати людину не вдалося. Було констатовано раптову смерть.
За попередніми результатами судово-медичної експертизи, чоловік помер від гострої коронарної (серцевої) недостатності.
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