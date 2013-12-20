Міліція перекрила вулицю Інститутську і нікого не пропускає в бік Шовковичної
13:00, 20 грудня 2013Суспільство
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Міліція перекрила вулицю Інститутську вище виходу з метро «Хрещатик» і наразі нікого не пускає в бік вулиці Шовковичної
Як передає кореспондент УНІАН, перехожі обурюються і сваряться з міліцією, яка не пропускає людей від метро.
Також з труднощами можна пройти у зворотному напрямку від вулиці Шовковичної до Майдану Незалежності.
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Міліціонери поводяться знервовано. Зокрема, бійці ВВ підняли щити і тримають їх напоготові. Хоча якихось мітингів біля правоохоронців не відбувається. Зібралося декілька десятків людей, в основному це перехожі, які прямують у своїх справах.
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