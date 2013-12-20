Мітингувальники встановлюють перед КМДА новорічну ялинку

Мітингувальники розпочали встановлення на площі перед Київською міською радою новорічної ялинки.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі ялинка ще лежить на тротуарі, але до неї вже прикріпили основу, виготовлену із металевих труб та арматури.

Як повідомляв УНІАН, мітингувальники привезли до Києва 14-метрову ялину, яку планується встановити перед приміщенням Київради.

Сьогодні, 20 грудня, народний депутат України від УДАРу Сергій Аверченко повідомив, що всі народні депутати від опозиції разом з сім'ями зустрічатимуть Новий рік на Майдані Незалежності у Києві.

Аверченко закликав всіх киян та гостей столиці також приєднатися до святкування Нового року на Майдані.

У свою чергу народний депутат від «Свободи» Михайло Блавацький зазначив, що 1 січня на Майдані Незалежності буде цікава новорічна програма.

Блавацький зауважив, що біля КМДА стоятиме новорічна ялинка. Він закликав киян долучитись до її прикрашання.