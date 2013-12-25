Ставицький про LNG-термінал: проект не помер

«Я не хочу нікого звинувачувати, але у кожної людини бувають ті або інші прорахунки. Іноді можна видати бажане за дійсне, а реалії інші», - сказав міністр на прес-конференції в середу, відповідаючи на запитання про те, чи винний очільник Держінвестпроекту в нереалізації проекту LNG-терміналу.

«Але це не говорить про те, що це погана людина і вона неправильно працює», - додав Ставицький.

Водночас міністр відзначив, що питання реалізації проекту LNG-термінал для України ще не закрите.

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«Проект не помер. Я вам скажу більше: переконаний, що LNG-технології у найближчі 5 років посядуть гідне місце у використанні на території України», - підкреслив він.

«Все, що стосується Міністерства енергетики і вугільної промисловості, ми все надали: всі майданчики, всі розрахунки, комунікаційні можливості, інфраструктурні для того, щоб проект запрацював», - сказав Ставицький.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке мало скоординувати роботу з будівництву терміналу з прийняття скрапленого природного газу в об'ємі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. 30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня 2012 р. затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийняття скрапленого природного газу («LNG-термінал»). Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано протягом 49 місяців. Перші об'єми газу можна буде одержати вже в 2016 році. Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) скандальну угоду на 1 млрд євро про співпрацю щодо реалізації національного проекту «LNG-термінал». Як стало відомо, документ було підписано очільником Держінвестпроекту Владиславом Каськівом з нібито представником компанії Джорді Бонвєї, який не мав повноважень на це. Після цього інциденту відомству Каськіва досі так і не вдалося залучити нового інвестора.