Азаров провів телеміст з українськими промисловцями

Експорт більшості підприємств, які взяли участь у телемості, від 40 % до 90 % орієнтований на ринки країн СНД. На зустрічі обговорювалися питання створення стимулів для модернізації та підвищення якості вітчизняної продукції, а також перспективи розвитку галузевої кооперації з Російською Федерацією та країнами - членами Митного союзу.

Азаров зазначив, що подолання негативних тенденцій у промисловому виробництві, які спостерігалися протягом 2013 року, неможливе без відродження і подальшої інтенсифікації співробітництва з РФ і залучення додаткових кредитних коштів на прийнятних для України умовах. Обмеження українського експорту з боку РФ зумовило від'ємне сальдо в 7 млрд. доларів у двосторонній торгівлі за 9 місяців 2013 року.

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Всього протягом цього року товарообіг з Росією впав на 20%, з країнами - членами СНД - на 10%, ЄС - на 10%.

"Це основні наші партнери, і тому, звичайно, таке падіння товарообігу, безумовно, створює вкрай несприятливі умови для змін в країні, модернізації економіки та інфраструктури", - зазначив Микола Азаров.

Прем'єр упевнений, що досягнуті домовленості дозволять українській промисловості вжити реалістичні виробничі програми на наступний рік, отримати гарантії завантаження і збереження робочих місць. Пожвавлення економічної діяльності також буде сприяти реалізації системних програм модернізації промислового виробництва та переходу на більш сучасні і безпечні технології.

Українські промисловці в свою чергу висловили підтримку дій уряду і президента. Азаров також зазначив, що планує проводити такі зустрічі за участі інших регіонів.

Крім того, глава уряду доручив віце-прем'єр-міністрові Юрію Бойку розібратися з проблемою демпінгу на кабельну продукцію з боку Євросоюзу та Білорусі і стимулювання реалізації вітчизняної промислової продукції, а також координувати роботу з підготовки пропозицій для Кабміну про умови імплементації угоди про асоціацію з ЄС для переговорів з експертами Єврокомісії та вивчити пропозиції вітчизняних промисловців по можливості активізації автомобільного ринку в Україні, використовуючи світовий досвід.

Азаров переконаний, що наступний, 2014 рік, буде роком розвитку для економіки України. "Домовленості, яких вдалося досягти з Російською федерацією, безумовно, відкривають нам дуже великі можливості для реалізації всіх наших планів", - підкреслив глава українського уряду. Він зазначив, що зараз в Україні вже є підстави для такого оптимістичного твердження.

Нагадаємо, підсумком переговорів між Віктором Януковичем і його російським колегою Володимиром Путіним 17 грудня в Москві, стало укладення низки торговельних угод і угод про розвиток промислової кооперації між двома країнами. Також було вирішено питання про зниження ціни на газ.