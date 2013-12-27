Янукович підписав закон про збільшення держборгу

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Законом пропонується збільшити державні запозичення на 19,3 млрд грн з відповідним збільшенням дефіциту державного бюджету і граничного обсягу державного боргу на 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, під час ухвалення Верховною Радою 19 грудня цього закону голова Комітету ВР з питань бюджету Євген Геллер зазначив, що цей закон необхідний для забезпечення випуску ОВДП.

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19 грудня Кабінет міністрів України в рамках виконання угод з Російською Федерацією про надання Україні фінансового ресурсу обсягом 15 млрд доларів в обмін на українські суверенні євробонди схвалив випуск дворічних облігацій зовнішньої державної позики з терміном погашення в грудні 2015 року на загальну суму 3 млрд доларів і ставкою дохідності 5%. Процентний дохід за облігаціями виплачуватиметься щорічно 20 червня і 20 грудня починаючи з 20 червня 2014 року.

Погашення й обслуговування облігацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний рік для погашення і обслуговування державного боргу. Умови розміщення облігацій обумовлюються в проспекті емісії.

17 грудня у Москві після засідання українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було оголошено про ряд домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 млрд доларів.

Путін уточнив, що уряд Росії ухвалив рішення розмістити в цінних паперах українського уряду частину своїх резервів з Фонду національного добробуту в обсязі 15 млрд доларів.

Водночас, опитані УНІАН експерти стверджують, що угода про надання Україні урядом Російської Федерації 15 млрд доларів в обмін на державні боргові папери тягне за собою зростання державного боргу України і концентрацію його значної частини в руках одного кредитора – Росії, що, у свою чергу, ставить під загрозу національну безпеку.