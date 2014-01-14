Гривня впала до мінімуму з жовтня 2009 року

У вівторок, 14 січня, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні відносно долара до 12:00 знизилися до 8,3300/8,3380 грн/дол. з 8,3000/8,3300 грн/дол. на відкритті торгів.

Котирування гривні продовжили падіння після зміцнення в період новорічних свят і досягли мінімального значення з жовтня 2009 року. Тоді на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0760/8,1125, до 12:00 ціни зросли - 8,1270/8,1540. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,1925/8,2240 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні відносно євро до 12:00 знизилися до 11,3875/11,4015 грн/євро порівняно з 11,3345/11,3770 грн/євро на відкритті торгів.

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3656/1,3658, змінюючись у досить вузькому коридорі.

По відношенню до російського рубля котирування гривні до 12:00 знизилися до 0,2503/0,2508 грн/рубль проти 0,2489/0,2496 грн/рубль на відкритті торгів.

У Росії курс долар-рубль виріс, і до 12:00 встановився на рівні 33.2910 (+0.1385).

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 січня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні відносно долара встановилися на рівні 8,3100/8,3150 грн/дол. По відношенню до євро - на рівні 11,3535/11,3635 грн/євро, по відношенню до російського рубля - на рівні 0,2509/0,2514 грн/рубль.