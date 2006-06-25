Учасниці конкурсу боді-арту в Одесі (фото)

20:00, 25 червня 2006
Суспільство
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Малюнок робиться... і змивається в Чорному морі

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