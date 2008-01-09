Вкладники Ощадбанку СРСР зможуть отримувати свої гроші з 11 січня

Вкладники Ощадного банку СРСР зможуть отримувати свої вклади в розмірі до 1 тис. грн. із 11 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня почалося формування реєстру вкладників Ощадбанку СРСР.

За словами міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, виплати громадянам - вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР планується здійснювати через три дні з дати внесення в „Реєстр вкладників заощаджень громадян” шляхом зарахування на поточний або депозитний (вкладний) рахунок (за вибором вкладника).