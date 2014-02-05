У Харкові 400 робітників заводу звільнилися після чотирьох років заборгованості по зарплаті

Як пише «Сегодня» на підприємстві запевняють, що люди, в основному робітники, пішли добровільно, за згодою сторін. Причому кожному з них виплатили зарплатний борг, який тягнеться вже четвертий рік.

«В основному звільнилися люди пенсійного віку, скориставшись можливістю отримати все те, що належить їм за законом: повний розрахунок по зарплаті та компенсацію за невзяту відпустку. Кожен з них отримав від 30 000 до 50 000 гривень», - розповів директор заводу Іван Попович.

Тепер на заводі числяться близько 300 чоловік, які будуть працювати над існуючими замовленнями. З цими людьми вже розрахувалися частково, виплативши їм заборгованість по зарплаті за перше півріччя 2013 року.

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Завод ще винен своїм працівникам близько 3 млн грн, і ще 11 - тим, хто звільнився раніше. «Ми постараємося розрахуватися з усіма боргами до березня, а також плануємо підвищити зарплату співробітникам і залучати молодь», - обіцяє Іван Попович, пояснюючи, що їм потрібні програмісти та фахівці з авіаційної, бронетанкової і турбінної галузей.