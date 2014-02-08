Земфіра звинуватила авторів церемонії відкриття Олімпіади в незаконному використанні пісні

"Перший канал проігнорував всі можливі домовленості і використав мій трек без згоди. Це пряме порушення авторських прав. Це свавілля) Відкриття відмінне! Костя (генеральний директор Першого каналу Костянтин Ернст - ред),вітаю! але ... ви робите все що хочете?", - написала Земфіра на своєму офіційному сайті.

На відкритті Олімпіади пролунав ремікс на пісню "Хочеш" (2008). Раніше Земфіра виявляла бажання взяти участь у відкритті Олімпіади і навіть зверталася з такими пропозиціями до організаторів, але отримала відмову.