"Мистецький Арсенал" через політичну ситуацію переніс другу Київську бієнале на 2015 рік

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мистецького Арсеналу.

"Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал» як ініціатор та організатор Київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва ARSENALE повідомляє про перенесення термінів проведення цьогорічної бієнале на літо-осінь 2015 року у зв’язку зі складною політичною та економічною ситуацією в країні", - заявили в "Арсеналі".

Читайте такожУкраїнські митці на бієнале у Венеції представляють Пам’ятник пам’ятникуЯк відомо, Друга Київська міжнародна бієнале сучасного мистецтва ARSENALE 2014 мала відбутися у Мистецькому Арсеналі у вересні-листопаді 2014 року. Кураторами було оголошено австрійців Георга Шьолльхаммера та Хедвіга Саксенх’юбера.

На думку генерального директора НКММК «Мистецький Арсенал» Наталії Заболотної, Україна сьогодні переживає безпрецедентно складний час, коли вирішується питання майбуття держави.

"З огляду на це, в даний момент не може йтися про відповідальну та якісну підготовку настільки масштабного мистецького проекту міжнародного значення, яким є бієнале. Саме тому й було прийнято рішення про перенесення ARSENALE на 2015 рік", - сказала вона.

Також директор мистецького комплексу висловила надію, що виваженість українських політиків та мудрість громадських діячів допоможуть якнайшвидше віднайти мирний шлях вирішення конфлікту й спільно випрацювати ефективну стратегію розвитку держави.

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб ARSENALE 2015 відбулася та стала знаковою подією як для України, так і для світової мистецької спільноти", - додала Заболотна.