У Вінницькій області розслідують факт катування 9-річного хлопчика

Про це УНІАН повідомили у відділі з’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, до Оратівського райвідділу міліції звернулась жителька одного з сіл з заявою про знущання над її сином. За словами неповнолітнього потерпілого, двоє місцевих підлітків тримали його над багаттям, внаслідок чого він отримав опіки тіла.

Попередньо правоохоронці встановили, що того дня потерпілий разом з компанією товаришів пішов гратись до сільського ставу. Щоб зігрітись вирішили розвести вогнище. Сидячи біля багаття, двоє старших хлопців вирішили «пожартувати» та спіймали найменшого з компанії. Взявши свою жертву за руки та ноги, вони підняли його над багаттям та тримали.

Читайте такожВ Україні впятеро більше катувань, ніж офіційно повідомляється - Amnesty International«Ніхто з друзів не звертав уваги на мої крики про допомогу та не захистився за мене, - розповів хлопчик. – Всі сміялись та дивилися, як вони знущаються наді мною».

Вдосталь насолодившись розправою, підлітки відпустили хлопця, наказавши нікому нічого не розповідати. Своїй бабусі хлопчик сказав, що впав та вдарився.

Дорослі дізналися правду тільки через три дні, коли дитина вже не змогла терпіти страшний біль. У лікарні медики повідомили рідним хлопчика, що рана на спині - це опік тіла 2-го ступеня.

Зараз працівники міліції перевіряють на причетність до скоєння даного правопорушення двох односельчан потерпілого 17 та 18 років. Підлітки раніше не потрапляли у поле зору міліції та мають схвальні відгуки у школі.

За даним фактом слідчим відділом міліції було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.127 КК України (катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю, шляхом нанесення побоїв, інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого, що суперечить його волі, покарати його за дії, скоєні ним, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Триває розслідування.