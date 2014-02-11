Прикордонники відзначають збільшення кількості нелегалів із Сирії

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, більшість з мігрантів використовують Україну як транзитну територію та в подальшому намагаються потрапити до країн ЄС. При цьому використовуються як легальні канали в’їзду, так і намагаються перетнути кордон поза пунктами пропуску.

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Обираючи легальні канали в’їзду в Україну, сирійці прямують через пункти пропуску на підставі приватних запрошень, запрошень на навчання у вищих навчальних закладах України, дозволів на працевлаштування чи з метою туризму. Проте, як правило, під час бесіди не можуть підтвердити мети поїздки. Також вони використовують дійсні паспортні документи, видані на чужі установчі дані та підроблені документи громадян інших країн тощо. Використовуючи нелегальні канали, сирійці прямують через «зелену» ділянку державного кордону чи ховаються в транспортних засобах.

Всього в січні цього року за незаконний перетин державного кордону було затримано 17 сирійців, а 8 – не пропущено в пунктах пропуску (у 2013 році 43 громадянина Сирії затримано за незаконний перетин кордону та 34 – не пропущено в пунктах пропуску).