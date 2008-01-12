У Криму - зимовий туристичний сезон

З початку цього року в Криму відпочили всього 44,8 тисяч чоловік, що на 8,7% вище за рівень аналогічного періоду 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ради міністрів АРК, згідно з оперативними даними про роботу санаторно-курортних установ і туристичних підприємств в АРК на 11 січня 2008 р., за період новорічних і різдвяних свят у кримських здравницях організовано відпочили на 24% більше людей, ніж за аналогічний період 2007 р.

У першій декаді січня на півострові працювала 101 санаторно-курортна установа і туристичне підприємство (у січні 2007 р. працюючих було 98). Коефіцієнт заповнюваності працюючих санаторно-курортних установ і туристичних підприємств – 32,1% (у 2007 р. на цю дату було 25,4 відсотка).