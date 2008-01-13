Губернатор умовив Ющенка провести на Полтавщині експеримент з дешевим житлом

Полтавщину обрано пілотною областю для здійснення експерименту з будівництва доступного житла.

Про це УНІАН повідомив помічник голови облдержадміністрації Євген ЛОПУШИНСЬКИЙ.

«Вчора Валерій АСАДЧЕВ (голова ОДА – УНІАН) був на зустрічі з Президентом. Там обговорювалося це питання. Там і було обрано нашу область як пілотну, де буде здійснено експеримент з будівництва доступного житла», - сказав Є.ЛОПУШИНСЬКИЙ.

За його словами, з 21 по 29 січня в Києві відбудеться нарада щодо реалізації подібного експерименту. До цього терміну керівництво області має подати розрахунки, необхідні для проведення експерименту і висловити бачення його реалізації.

«У разі, якщо експеримент вдасться і буде упроваджений в Україні, то 75 тисяч осіб щорічно зможуть одержувати доступне житло. Сьогодні в рік квартири одержують 11 тис. сімей», - зазначив помічник голови ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав з робочою поїздкою в Полтавську область, де розглянув питання нарощування об`ємів будівництва доступного житла. Під час перебування у Полтаві Президент підписав Указ про невідкладні заходи з нарощування будівництва доступного житла в Україні і підвищення рівня забезпечення громадян житлом. Крім того, в ході поїздки глава держави ознайомився із завершеним будівництвом першої черги 330-квартирного житлового будинку в с.Щербані Полтавського району.